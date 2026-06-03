Мадяр закликав Орбана взяти відповідальність за рейд проти Ощадбанку

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що його попередник, Віктор Орбан, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що Орбан керував роботою правоохоронних органів та спецслужб у ручному режимі, ініціювавши проведення рейду проти Ощадбанку.

"Віктор Орбан особисто керував роботою правоохоронних органів та спецслужб. Він сам міг приймати рішення про проведення рейдів або ж про затягування розслідувань. Він має взяти на себе відповідальність", – написав прем’єр Угорщини.

Заява Мадяра з’явилася після публікації розслідування Telex щодо українського "золотого конвою" – операції із захоплення інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня біля Будапешта. У публікації йдеться про те, що експрем’єр Віктор Орбан особисто стояв за наказом провести рейд та навіть назвав конкретну дату його проведення.

При цьому операція не мала жодного юридичного підґрунтя, а була виключно політичним прорахунком та способом тиску на Україну задля розблокування нафтопроводу "Дружба".

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні. Це відбулось після того, як партія Віктора Орбана "Фідес" програла на виборах.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".