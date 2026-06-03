Мадьяр призвал Орбана взять ответственность за рейд против Ощадбанка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил возмущение в связи с расследованием венгерских СМИ, которое подтвердило, что его предшественник, Виктор Орбан, лично отдал приказ о проведении операции по захвату украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в марте.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что Орбан руководил работой правоохранительных органов и спецслужб в ручном режиме, инициировав проведение рейда против Ощадбанка.

"Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решения о проведении рейдов или же о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность!", – написал премьер Венгрии.

Заявление Мадьяра появилось после публикации расследования Telex о украинском "золотом конвое" – операции по захвату инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта под Будапештом. В публикации говорится, что экс-премьер Виктор Орбан лично стоял за приказом провести рейд и даже назвал конкретную дату его проведения.

При этом операция не имела никаких юридических оснований, а была исключительно политическим просчетом и способом давления на Украину с целью разблокирования нефтепровода "Дружба".

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые были захвачены в Будапеште в марте.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".