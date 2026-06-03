У Німеччині заявили про "вікно" для діалогу з Росією щодо завершення війни

У Німеччині заявили, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.

Про це неназваний німецький посадовець заявив у коментарі Reuters, передає "Європейська правда".

Посадовець наголосив, що європейці можуть ініціювати діалог з Росією за умови, що йтиметься про формат, який країни Європи визнаватимуть легітимним та ефективним.

Він додав, що є вагомі ознаки того, що група E3, до якої входять Німеччина, Франція та Велика Британія, продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому питанні.

Посадовець заявив, що нещодавні бойові дії свідчать про те, що процес діалогу з Росією, ймовірно, триватиме місяці, а не тижні. Ключовим у цьому питанні, наголосив він, є забезпечення його проведення за повної згоди України.

Координація зі Сполученими Штатами, переговори за посередництва яких зайшли в глухий кут, оскільки Вашингтон зосереджується на Ірані, також має залишатися керівним принципом, додав німецький посадовець.

Як відомо, Німеччина та європейські уряди відхилили пропозицію правителя Росії Владіміра Путіна про те, що колишній німецький канцлер Герхард Шредер міг би представляти їх у можливих майбутніх переговорах з Москвою.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Євросоюзі розглядають кандидатури ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем’єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Александра Стубба на роль перемовника від ЄС.