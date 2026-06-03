В Германии заявили об "окне" для диалога с Россией по завершению войны

В Германии заявили, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога по завершению войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.

Об этом неназванный немецкий чиновник заявил в комментарии Reuters, передает "Европейская правда".

Чиновник отметил, что европейцы могут инициировать диалог с Россией при условии, что речь пойдет о формате, который страны Европы будут признавать легитимным и эффективным.

Он добавил, что есть веские признаки того, что группа E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания, будет продолжать играть важную роль в этом вопросе.

Чиновник заявил, что недавние боевые действия свидетельствуют о том, что процесс диалога с Россией, вероятно, продлится месяцы, а не недели. Ключевым в этом вопросе, подчеркнул он, является обеспечение его проведения при полном согласии Украины.

Координация с Соединенными Штатами, переговоры при посредничестве которых зашли в тупик, поскольку Вашингтон сосредотачивается на Иране, также должна оставаться руководящим принципом, добавил немецкий чиновник.

Как известно, Германия и европейские правительства отклонили предложение правителя России Владимира Путина о том, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер мог бы представлять их в возможных будущих переговорах с Москвой.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас отметила, что во время дискуссии по кандидатуре переговорщика ЕС не должен попасть в ловушку России, которая будет продвигать удобного для себя кандидата.

Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.