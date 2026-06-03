Сікорський: географічна віддаленість від Росії не захищає від агресії Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний: небезпечно думати, що географічна віддаленість від РФ захищає від задумів кремлівського правителя Владіміра Путіна, його дезінформаційних кампаній і державного тероризму, вбивств і замахів на європейській території.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю іспанському виданню El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

За словами Сікорського, "загроза з боку Росії має багато аспектів". У випадку з Польщею, вказав він, це, наприклад, дестабілізація кордону з використанням потоку мігрантів через Білорусь або вторгнення дронів.

"Звичайно, географія має значення, і це нормально, що загроза з боку Росії сприймається (в Іспанії) інакше, ніж у Польщі", – зазначив глава МЗС Польщі.

Однак він підкреслив, що Росія також втручалася в політику Іспанії, підтримуючи каталонських сепаратистів, а дестабілізація Кремлем країн африканського Сахелю "може мати наслідки для Іспанії".

"Тому небезпечно думати, що географічна віддаленість від Москви захищає від задумів Путіна, його дезінформаційних кампаній і державного тероризму, вбивств і замахів на європейській землі", – додав Сікорський.

Росія, за його словами, "витрачає мільйони доларів на поляризацію європейського суспільства, розпалюючи суперечності та поширюючи неправдиву інформацію".

Міністр також зазначив, що "Китай не можна розглядати як союзника", оскільки "він намагається використовувати слабкості Європи за будь-якої нагоди".

Сікорський переконаний, що Європа повинна збільшити видатки на оборону. Він нагадав, що мета Польщі – 4,8% ВВП.

"Наша близькість до Росії полегшує процес озброєння, тоді як Іспанія має іншу географічну перспективу", – додав він.

Інтерв’ю для El Mundo було взято в Барселоні, де Сікорський брав участь у щорічному засіданні Cercle d’Economia та зустрівся зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Нещодавно Сікорський висловив припущення, що очільник Кремля починає серйозно задумуватися над тим, скільки ще зможе вести свою загарбницьку війну проти України і чи є у цьому сенс.

Крім того, глава МЗС Андрій Сибіга зазначав, що бачить потребу у "новій ролі Європи" у мирних зусиллях – зокрема й через те, що внаслідок відволікання уваги Вашингтона на Близький Схід переговорний процес загальмувався.