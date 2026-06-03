Франція оштрафувала платформу Shein за порушення прав споживачів

Франція наклала на китайську онлайн-платформи Shein два штрафи на загальну суму 22 мільйони євро за низку випадків порушення прав споживачів.

Про це повідомляє Le Monde, пише "Європейська правда".

Генеральний директорат з питань конкуренції, захисту прав споживачів та боротьби з шахрайством Франції (DGCCRF) у середу, 3 червня, запровадив дві санкції проти вебплатформи онлайн-шопінгу.

Перше покарання стосується відсутності інформації в шаблоні електронного листа з підтвердженням замовлення, надісланому клієнтам Shein. У ньому не було зазначено ціну товару, ім'я продавця або час доставки, хоча ці дані були доступні в обліковому записі клієнта. За це платформу було оштрафовано на 16,7 млн євро.

Друге покарання пов'язане з недотриманням 14-денного права на відмову від замовлення, наданого всім онлайн-клієнтам, та відсутністю інформації про якість навколишнього середовища. За ці проступки компанія має виплатити 5,7 млн євро.

У Shein назвали ці штрафи непропорційними та анонсували оскарження рішення.

"Технічні проблеми, які не вплинули на споживачів і які вже були вирішені, де це необхідно, були використані як підстава для виняткового покарання. Тому ми маємо намір рішуче оскаржити обидві санкції в повному обсязі", – повідомив речник платформи.

У липні Франція оштрафувала Shein на 40 млн євро за оманливі знижки. Французька влада також намагалася заблокувати сайт платформи, але Апеляційний суд Парижа остаточно відхилив це рішення у березні.

У лютому Європейська комісія почала офіційне розслідування щодо дотримання онлайн-магазином Shein цифрового законодавства ЄС.

Також писали, що ірландський регулятор почав розслідування щодо можливого порушення з боку китайського онлайн-магазину Shein через передання даних європейських користувачів у Китай.