Cуд у Франції остаточно відхилив вимогу уряду щодо блокування платформи Shein

Паризький апеляційний суд слідом за судом першої інстанції не побачив підстав для задоволення вимоги держави щодо припинення доступу до китайського інтернет-магазину Shein.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Апеляційний суд Парижа 19 березня погодився з рішенням судом нижчої інстанції щодо недоречності блокування доступу у Франції до інтернет-магазину Shein, який французька влада ініціювала після виявлення там нелегальних товарів.

В апеляційній інстанції погодилися з першим судовим рішенням, що обставин, які виправдовували би такі заходи, більше немає.

Нагадаємо, скандал довкола Shein спалахнув у Франції минулої осені – після того, як на сайті помітили секс-ляльок в образі малолітніх дівчат, а також нелегальні медикаменти та товари, що у Франції класифікуються як зброя категорії "А".

В уряді після того анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з Shein, а також обіцяли судові позови проти онлайн-магазинів AliExpress та Joom, де також знайшли секс-ляльок дитячої зовнішності. Кілька ідентифікованих покупців скандального товару отримали проблеми із законом.

Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.

Після розголосу Shein призупинили доступ до свого сайту у Франції для "повного аудиту і виправлення недопрацювань", та поступово знову запустили його у 2026 році. В уряді вважали вжиті компанією заходи недостатніми та добивалися блокування сайту для французьких користувачів. Проте в апеляції уряду на перше судове рішення послабили запити щодо обмеження доступу до платформи.