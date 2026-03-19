Cуд у Франції остаточно відхилив вимогу уряду щодо блокування платформи Shein
Паризький апеляційний суд слідом за судом першої інстанції не побачив підстав для задоволення вимоги держави щодо припинення доступу до китайського інтернет-магазину Shein.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Апеляційний суд Парижа 19 березня погодився з рішенням судом нижчої інстанції щодо недоречності блокування доступу у Франції до інтернет-магазину Shein, який французька влада ініціювала після виявлення там нелегальних товарів.
В апеляційній інстанції погодилися з першим судовим рішенням, що обставин, які виправдовували би такі заходи, більше немає.
Нагадаємо, скандал довкола Shein спалахнув у Франції минулої осені – після того, як на сайті помітили секс-ляльок в образі малолітніх дівчат, а також нелегальні медикаменти та товари, що у Франції класифікуються як зброя категорії "А".
В уряді після того анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з Shein, а також обіцяли судові позови проти онлайн-магазинів AliExpress та Joom, де також знайшли секс-ляльок дитячої зовнішності. Кілька ідентифікованих покупців скандального товару отримали проблеми із законом.
Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.
Після розголосу Shein призупинили доступ до свого сайту у Франції для "повного аудиту і виправлення недопрацювань", та поступово знову запустили його у 2026 році. В уряді вважали вжиті компанією заходи недостатніми та добивалися блокування сайту для французьких користувачів. Проте в апеляції уряду на перше судове рішення послабили запити щодо обмеження доступу до платформи.