У Франції хочуть домогтися тримісячного блокування платформи Shein

Французький уряд планує звернутися до паризького судді з проханням призупинити діяльність китайської онлайн-платформи Shein у країні на три місяці через продаж секс-ляльок дитячої зовнішності та забороненої зброї.

Про це повідомив представник міністерства фінансів, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, уряд має намір домогтися тримісячного призупинення роботи вебсайту Shein в цілому в рамках надзвичайної судової процедури, оскільки він змушує компанію посилити контроль над продуктами, які вона продає.

Суд Парижа має провести у середу, 26 листопада, слухання щодо прискореної судової процедури, яку розпочав уряд, викликавши компанію Infinite Styles Services Co Ltd, що базується в Дубліні і стоїть за бізнесом Shein в Європі, а також адвокатів компанії, які також мають бути присутніми.

Справа Франції ґрунтується на статті 6.3 закону про цифрову економіку, яка надає судді повноваження призначати заходи з метою запобігання або припинення шкоди, заподіяної онлайн-контентом.

Суд повинен буде вирішити, чи є призупинення обґрунтованим і чи відповідає воно законодавству Європейського Союзу.

"Ми знаємо, наскільки потужним є Shein з технічної точки зору, і навіть, я б сказав, з точки зору використання штучного інтелекту, тому ми можемо припустити, що він має технічні, технологічні та фінансові засоби для проведення цих перевірок. Факт полягає в тому, що він цього не робить", – сказала представниця міністерства фінансів на пресконференції.

За словами представниці, рішення не очікується в середу, але в найближчі тижні.

Нагадаємо, нещодавно у Франції нещодавно спалахнув скандал довкола платформи Shein та почалися розслідування – після того, як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.

Також цього тижня у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.