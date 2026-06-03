Франция оштрафовала платформу Shein за нарушение прав потребителей

Франция наложила на китайскую онлайн-платформу Shein два штрафа на общую сумму 22 млн евро за ряд случаев нарушения прав потребителей.

Об этом сообщает Le Monde, пишет "Европейская правда".

Генеральный директорат по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством Франции (DGCCRF) в среду, 3 июня, ввел две санкции против веб-платформы онлайн-шопинга.

Первое наказание касается отсутствия информации в шаблоне электронного письма с подтверждением заказа, отправленном клиентам Shein. В нем не была указана цена товара, имя продавца или время доставки, хотя эти данные были доступны в учетной записи клиента. За это платформа была оштрафована на 16,7 млн евро.

Второе наказание связано с несоблюдением 14-дневного права на отказ от заказа, предоставленного всем онлайн-клиентам, и отсутствием информации о качестве окружающей среды. За эти проступки компания должна выплатить 5,7 млн евро.

В Shein назвали эти штрафы непропорциональными и анонсировали обжалование решения.

"Технические проблемы, которые не повлияли на потребителей и которые уже были решены, где это необходимо, были использованы как основание для исключительного наказания. Поэтому мы намерены решительно обжаловать обе санкции в полном объеме", – сообщил представитель платформы.

В июле Франция оштрафовала Shein на 40 млн евро за обманчивые скидки. Французские власти также пытались заблокировать сайт платформы, но Апелляционный суд Парижа окончательно отклонил это решение в марте.

В феврале Европейская комиссия начала официальное расследование по соблюдению онлайн-магазином Shein цифрового законодательства ЕС.

Также писали, что ирландский регулятор начал расследование относительно возможного нарушения со стороны китайского онлайн-магазина Shein из-за передачи данных европейских пользователей в Китай.