На півдні Іспанії борються з лісовою пожежею
Новини — Середа, 3 червня 2026, 13:56 —
На околицях міста Мурсія на південному сході Іспанії другий день борються з лісовою пожежею на території регіонального парку.
Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".
Пожежа почалась у другій половині дня у вівторок на території регіонального парку Ель Валле на високому пагорбі, охопивши площу близько 200 гектарів. Через неї евакуювали близько сотні мешканців району Лос Гаррес.
У середу погода змінилась на більш сприятливу для вогнеборців, за їхніми оцінками, надалі пожежу вдасться тримати під контролем.
На місці залучені близько 300 пожежників, у тому числі з сусідніх громад. Залучається у тому числі спеціалізована авіація, що дозволяє працювати у важкодоступних зонах.
🚁El primer medio aéreo de la mañana ya se ha incorporado al dispositivo de extinción del incendio de Los Garres.– Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026
Se irán sumando más medios aéreos de forma progresiva para mantener la mayor capacidad de extinción.
Gracias a la gran labor de los profesionales que han trabajado… pic.twitter.com/CyDBGgNTlg
У Франції днями затримали юнака, який може стояти за чотирма підпалами у лісі на півдні країни.
Як повідомляли, на літо 2026 року ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами.