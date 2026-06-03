На півдні Іспанії борються з лісовою пожежею 

На околицях міста Мурсія на південному сході Іспанії другий день борються з лісовою пожежею на території регіонального парку.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа почалась у другій половині дня у вівторок на території регіонального парку Ель Валле на високому пагорбі, охопивши площу близько 200 гектарів. Через неї евакуювали близько сотні мешканців району Лос Гаррес.

У середу погода змінилась на більш сприятливу для вогнеборців, за їхніми оцінками, надалі пожежу вдасться тримати під контролем.

На місці залучені близько 300 пожежників, у тому числі з сусідніх громад. Залучається у тому числі спеціалізована авіація, що дозволяє працювати у важкодоступних зонах.

🚁El primer medio aéreo de la mañana ya se ha incorporado al dispositivo de extinción del incendio de Los Garres.



Se irán sumando más medios aéreos de forma progresiva para mantener la mayor capacidad de extinción.



Gracias a la gran labor de los profesionales que han trabajado… pic.twitter.com/CyDBGgNTlg – Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

У Франції днями затримали юнака, який може стояти за чотирма підпалами у лісі на півдні країни.

Як повідомляли, на літо 2026 року ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами.