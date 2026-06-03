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На півдні Іспанії борються з лісовою пожежею 

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Новини — Середа, 3 червня 2026, 13:56 — Марія Ємець

На околицях міста Мурсія на південному сході Іспанії другий день борються з лісовою пожежею на території регіонального парку.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда". 

Пожежа почалась у другій половині дня у вівторок на території регіонального парку Ель Валле на високому пагорбі, охопивши площу близько 200 гектарів. Через неї евакуювали близько сотні мешканців району Лос Гаррес. 

У середу погода змінилась на більш сприятливу для вогнеборців, за їхніми оцінками, надалі пожежу вдасться тримати під контролем. 

На місці залучені близько 300 пожежників, у тому числі з сусідніх громад. Залучається у тому числі спеціалізована авіація, що дозволяє працювати у важкодоступних зонах.

У Франції днями затримали юнака, який може стояти за чотирма підпалами у лісі на півдні країни. 

Як повідомляли, на літо 2026 року ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами.

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