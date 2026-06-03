На юге Испании борются с лесным пожаром

В окрестностях города Мурсия на юго-востоке Испании второй день борются с лесным пожаром на территории регионального парка.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Пожар начался во второй половине дня во вторник на территории регионального парка Эль Валле на высоком холме, охватив площадь около 200 гектаров. Из-за него эвакуировали около сотни жителей района Лос Гаррес.

В среду погода изменилась на более благоприятную для пожарных, по их оценкам, в дальнейшем пожар удастся держать под контролем.

На месте привлечены около 300 пожарных, в том числе из соседних общин. Привлекают в том числе специализированную авиацию, что позволяет работать в труднодоступных зонах.

🚁El primer medio aéreo de la mañana ya se ha incorporado al dispositivo de extinción del incendio de Los Garres.



Se irán sumando más medios aéreos de forma progresiva para mantener la mayor capacidad de extinción.



Gracias a la gran labor de los profesionales que han trabajado… pic.twitter.com/CyDBGgNTlg – Fernando López Miras (@LopezMirasF) June 3, 2026

Во Франции на днях задержали юношу, который может стоять за четырьмя поджогами в лесу на юге страны.

Как сообщалось, на лето 2026 года ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами.