У ЄС готують ґрунт для запуску ще однієї програми підтримки оборонних інновацій

У ЄС почали практичні приготування до створення ще однієї програми сприяння розвитку оборонної промисловості з назвою AGILE.

Про це журналістам повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

3 червня посли країн ЄС затвердили мандат Ради ЄС на ведення переговорів з Європейським парламентом щодо пропозиції заснування нової програми підтримки гнучких і швидких інновацій в оборонній сфері з назвою AGILE та бюджетом 115 млн євро.

Перед цим з відповідною ідеєю виступила Єврокомісія.

AGILE має доповнити існуючий інструментарій ЄС для підтримки розвитку оборонної промисловості і надати фінансову підтримку для дрібних і середніх підприємств сфери, включно зі стартапами.

Вона буде зосереджена, зокрема, на підтримці розвитку і тестування новітніх винаходів у галузі, у тому числі адаптації цивільних технологій до військового застосування. Передбачається, що профінансовані технологічні продукти почнуть надходити на озброєння за 1-3 роки.

"Війна Росії проти України та конфлікти на південь від кордонів ЄС засвідчили, що швидкі технологічні інновації можуть відігравати вирішальну роль на полі бою. Тож нам потрібно підтримувати бізнеси, які здатні створювати "розумні", доступні й адаптивні рішення для наших армій", – зазначив міністр оборони головуючого у Раді ЄС Кіпру Василіс Палмас.

Наступним кроком після затвердження мандату Ради ЄС будуть переговори з Європарламентом – після того, як там завершать свої підготовчі процедури.

Розраховують, що AGILE запрацює вже на початку 2027 року.

Нагадаємо, Польща першою з країн ЄС підписала угоду для отримання фінансування за європейською програмою переозброєння SAFE та вже отримала перші кошти.

Наприкінці 2025 року у ЄС запустили Європейську програму оборонної промисловості (EDIP), що передбачає 1,5 млрд євро грантів на 2026-2027 роки. Вона передбачає інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС.

Детальніше про оборонні плани ЄС читайте у статті: Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.