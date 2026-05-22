Рютте запросив Зеленського на саміт НАТО в Анкарі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що запросив українського президента Володимира Зеленського долучитися до саміту лідерів Альянсу в Анкарі у липні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив на пресконференції у шведському Гельсінгборзі після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Відповідаючи на питання журналістів, Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на зустріч лідерів НАТО 7-8 липня.

"Я вже запросив його, так, запросив. Він буде там, як і в Гаазі (тогорічному саміті лідерів НАТО. – Ред.), – відповів генсек Альянсу.

Перед цим Рютте зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо. На зустрічі вони обговорили липневий саміт лідерів Альянсу у Туреччині, зокрема зобов’язання блоку щодо швидкого нарощування оборонного виробництва.

Очільник Держдепу у п’ятницю бере участь у міністерській зустрічі НАТО у Швеції. Перед її початком Рубіо заявив, що на саміті в Анкарі у липні будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу.

За даними ЗМІ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висунув нову ініціативу, яка має на меті зберегти активну роль Сполучених Штатів в Альянсі.