У владній коаліції Литви невдоволені самостійністю глави МЗС

Партнери по керівній коаліції Литви заявляють, що мають зауваження до глави зовнішньополітичного відомства Кястутіса Будріса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Лігіта Гірскене, депутатка від фракції Союзу селян, зелених і християнських сімей Литви, вважає, що міністр діє самостійно і не координує свої дії з головою уряду Інгою Ругінене.

„Чим більше я беру участь у діяльності більшості та зустрічах коаліції, тим більше складається враження, що Будріс працює самостійно, навіть не консультуючись із головою уряду, не координуючи свої дії та позиції. Зрештою, у нас є урядова програма, яку необхідно реалізувати. Складається враження, що він реалізує якусь власну програму", – прокоментувала Гірскене в середу.

"У мене більше немає ніяких новин, зовнішня політика – не моя сфера. Але я точно чула про зауваження до міністра, у кулуарах говорять. Найбільше обурює те, що немає діалогу", – додала вона.

За її словами, якщо соціал-демократи вирішать замінити Будріса, її збереться на нараду для обговорення цього питання.

„Але, скільки мені довелося чути від своїх колег по фракції, у них дійсно є претензії до роботи міністра", – зазначила Гірскене.

У свою чергу, заступник голови фракції "Зорі Німану" Робертас Пухович зазначає, що у цієї фракції поки що немає власної позиції з цього питання.

"У будь-якому разі, погано, коли міністри дотримуються власного бачення і не координують свої дії з головними (особами), які висунули саме цю людину", – підкреслив він.

Він також зазначив, що "Зоря Німану" скептично ставиться до роботи Будріса. "Якщо почати оцінювати його роботу, то, безумовно, у нас багато претензій. Іноді він говорить від імені всієї коаліції, хоча це питання не було узгоджене всередині коаліції. Це погано. Відносини з Росією погані і їх не може бути, але залякувати Росію від імені коаліції і ще більше загострювати… ситуацію, натякаючи, що війна може початися найближчим часом, – це дійсно погано. Усі подібні заяви мають узгоджуватися з прем’єр-міністром", – підсумував Пухович.

Як повідомив новинний портал LRT з посиланням на джерела, на засіданні Ради Соціал-демократичної партії в суботу може бути ухвалено рішення про заміну міністра закордонних справ Кястутіса Будріса. Згідно з джерелами порталу, щонайменше п’ять соціал-демократів у приватній розмові заявили, що позиція Будріса з питань зовнішньої політики не зовсім відповідає політичним принципам, визначеним партією та урядом.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його особисті дані були викрадені з Центру реєстрів.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.