В правящей коалиции Литвы недовольны самостоятельностью главы МИД

Партнеры по правящей коалиции Литвы заявляют, что у них есть замечания в адрес главы внешнеполитического ведомства Кястутиса Будриса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Лигита Гирскене, депутат от фракции Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы, считает, что министр действует самостоятельно и не координирует свои действия с главой правительства Ингой Ругинене.

"Чем больше я участвую в деятельности большинства и встречах коалиции, тем больше складывается впечатление, что Будрис работает самостоятельно, даже не консультируясь с главой правительства, не координируя свои действия и позиции. В конце концов, у нас есть правительственная программа, которую необходимо реализовать. Создается впечатление, что он реализует какую-то собственную программу", – прокомментировала Гирскене в среду.

"У меня больше нет никаких новостей, внешняя политика – не моя сфера. Но я точно слышала о замечаниях в адрес министра, в кулуарах говорят. Больше всего возмущает то, что нет диалога", – добавила она.

По ее словам, если социал-демократы решат заменить Будриса, ее соберут на совещание для обсуждения этого вопроса.

"Но, насколько мне пришлось слышать от своих коллег по фракции, у них действительно есть претензии к работе министра", – отметила Гирскене.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Зори Ниману" Робертас Пухович отмечает, что у этой фракции пока нет собственной позиции по этому вопросу.

"В любом случае, плохо, когда министры придерживаются собственного видения и не координируют свои действия с главными (лицами), которые выдвинули именно этого человека", – подчеркнул он.

Он также отметил, что "Зори Ниману" скептически относится к работе Будриса. "Если начать оценивать его работу, то, безусловно, у нас много претензий. Иногда он говорит от имени всей коалиции, хотя этот вопрос не был согласован внутри коалиции. Это плохо. Отношения с Россией плохие и их не может быть, но запугивать Россию от имени коалиции и еще больше обострять… ситуацию, намекая, что война может начаться в ближайшее время, – это действительно плохо. Все подобные заявления должны согласовываться с премьер-министром", – подытожил Пухович.

Как сообщил новостной портал LRT со ссылкой на источники, на заседании Совета Социал-демократической партии в субботу может быть принято решение о замене министра иностранных дел Кястутиса Будриса. Согласно источникам портала, по меньшей мере пять социал-демократов в частной беседе заявили, что позиция Будриса по вопросам внешней политики не совсем соответствует политическим принципам, определенным партией и правительством.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его личные данные были похищены из Центра реестров.

Премьер-министр Инна Ругинене заявила, что ее семья также пострадала в рамках этого инцидента.