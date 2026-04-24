У Косові засудили учасників смертельного збройного нападу, що стався у 2023 році

У п’ятницю, 24 квітня, суд у Приштині визнав винними трьох чоловіків у тероризмі у зв’язку з нападом, що стався у 2023 році на півночі Косово.

Суд засудив Благоє Спасоєвича та Володимира Толіча до довічного ув’язнення, а Душана Максимовича – до 30 років позбавлення волі.

"За допомогою цього добре організованого плану та застосування насильства з використанням важкої зброї вони намагалися відокремити північну частину Косово, а саме муніципалітети, населені переважно сербами, та приєднати цю частину території до Сербії", – заявив суддя Нгадхнім Арні.

Як зазначається, понад 40 інших осіб також фігурують у звинуваченні, але залишаються на волі; косовська влада вважає, що вони переховуються в Сербії.

"Тепер Сербія має відповісти за свою політичну, фінансову та логістичну роль у цій агресії", – заявив міністр внутрішніх справ Косово Хелал Свекла після оголошення вироку.

Мова йде про інцидент, який стався у вересні 2023 року. Тоді відбулася збройна сутичка між косовськими сербами та поліцією Косова – офіційна Приштина трактує ці події як спробу гібридної атаки, організованої Белградом, такий собі аналог російських "зелених чоловічків".