Представитель США заверил: Вашингтон и Брюссель намерены соблюдать торговое соглашение

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты стремятся соблюдать свое торговое соглашение.

Об этом он заявил в среду, 3 июня, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Заявление Грира прозвучало после того, как стало известно, что в администрации американского президента Дональда Трампа хотят ввести новые тарифы против основных торговых партнеров США, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.

Грир отметил, что это объявление не должно было стать неожиданностью, поскольку расследование длилось уже несколько месяцев, но не считает, что это задержит принятие соглашения между США и ЕС в Европейском парламенте.

"Обе стороны стремятся соблюдать торговое соглашение. Мы считаем, что у обеих сторон есть немало возможностей для выполнения обязательств", – сказал он.

Напомним, Верховный суд США 20 февраля признал незаконными масштабные глобальные тарифы президента Дональда Трампа, объявленные в апреле прошлого года.

Через несколько часов после принятия решения Трамп заявил, что введет новую 10-процентную пошлину на импорт в США из всех стран, а затем повысит ее до 15%.

Тогда стало известно, что офис торгового представителя США готовит масштабные расследования в отношении более десятка стран в соответствии с разделом 301 Закона о торговле, в котором речь идет о "избыточных производственных мощностях". Такие действия необходимы Вашингтону для введения односторонних пошлин на импорт из определенных стран, которые, как считается, применяют недобросовестную торговую практику.