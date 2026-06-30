Орбан призначив начальником охорони "Фідес" соратника, який під слідством через "Ощад"

Колишній прем’єр-міністр Угорщини, лідер партії "Фідес" Віктор Орбан призначив начальником охорони партії одного з колишніх посадовців, якому загрожують проблеми у межах розслідування новою владою скандалу із захопленням інкасаторів Ощадбанку.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Орбан оголосив, що Янош Гайду стає начальником служби безпеки "Фідес".

"Хто хоче нас залякати, мав би прокинутися раніше. Вітаємо з поверненням на борт, генерале", – прокоментував він.

Янош Гайду – колишній генеральний директор сумнозвісного Антитерористичного центру. Його згадували як одного з фігурантів досудового розслідування стосовно затримання під Будапештом інкасаторів українського Ощадбанку у березні, де цей орган відіграв провідну роль.

Після зміни влади в Угорщині новий прем’єр Петер Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу інциденту залишались в Угорщині.