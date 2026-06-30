Орбан назначил начальником охраны "Фидес" соратника, который под следствием из-за "Ощада"

Бывший премьер-министр Венгрии, лидер партии "Фидес" Виктор Орбан назначил начальником охраны партии одного из бывших чиновников, которому грозят проблемы в рамках расследования новой властью скандала с захватом инкассаторов Ощадбанка.

Об этом он заявил в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Орбан объявил, что Янош Хайду становится начальником службы безопасности "Фидес".

"Кто хочет нас запугать, должен был бы проснуться раньше. Поздравляем с возвращением на борт, генерал", – прокомментировал он.

Янош Хайду – бывший генеральный директор печально известного Антитеррористического центра. Его упоминали как одного из фигурантов досудебного расследования в отношении задержания под Будапештом инкассаторов украинского Ощадбанка в марте, где этот орган сыграл ведущую роль.

После смены власти в Венгрии новый премьер Петер Мадьяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по захвату украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые со времени инцидента оставались в Венгрии.