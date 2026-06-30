З музею у Вільнюсі вкрали роботу українського фотографа

У Вільнюсі з Художнього музею у палаці Радзивіллів було викрадено роботу відомого українського фотографа Бориса Михайлова, яку привезли на виставку "Українські мрійники: Харківська фотошкола".

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Інцидент трапився 28 червня. Зловмисник викрав цінну роботу відомого фотографа Харківської фотошколи Бориса Михайлова із серії "Сутінки".

Співробітники помітили зникнення фотографії незабаром після інциденту, однак підозрюваний на той час уже покинув будівлю музею.

Момент крадіжки зафіксовано на відео, про це повідомили поліцію. Розпочато розслідування.

"Щодо мотивів злочину ми поки що можемо лише здогадуватися; сподіваємося, що поліції вдасться все з’ясувати та повернути роботу. Вкрадено цінний твір, завдано не лише матеріальної шкоди – це емоційна втрата для великої творчої команди організаторів виставки та художників, які готували цю виставку для литовських відвідувачів", – сказала директорка музею Юстина Аугустіте.

Музей шкодує про те, що сталося, і співпрацює з правоохоронними органами, щоб з’ясувати обставини події.

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А у квітні знайшли золотий шолом, який був викрадений з музею Дренте у Нідерландах минулого року.