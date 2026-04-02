Знайдено золотий шолом з колекції румунських артефактів, вкрадених з музею в Нідерландах

Золотий шолом, який був викрадений з музею Дренте у Нідерландах минулого року, знайдено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Про це румунським ЗМІ повідомило Міністерство закордонних справ Румунії. Про знахідку також повідомив артдетектив Артур Бранд. В якій країні знайшли шолом, не уточнюється.

Бранд не зміг нічого сказати про стан шолома, але він зміг повідомити, що він не був розплавлений. Про долю інших викрадених мистецьких скарбів він нічого не зміг сказати.

Прокуратура Нідерландів лише повідомляє, що у справі з'явилися нові обставини і що у четвер вдень в Ассені відбудеться пресконференція, присвячена цьому питанню.

Прокуратура, Музей Дренте та Національний історичний музей у Бухаресті не змогли підтвердити NOS факт знахідки румунських мистецьких скарбів.

Шолом з майже чистого золота з Котофенешті є національним символом Румунії. Шолом датується п'ятим століттям до нашої ери і походить з давньої Дакійської імперії, на території якої зараз знаходяться Румунія і Болгарія.

Пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня 2025 року. Зловмисники винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

У межах розслідування, яке триває і досі, щодо крадіжки затримали сімох людей, але трьох із них пізніше вирішили не притягати до кримінальної відповідальності.

Крадіжка спричинила дипломатичну суперечку між країнами. Румунська держава зрештою отримала компенсацію в розмірі 5,7 мільйона євро за чотири предмети культурної спадщини, викрадені з музею.

Втім, допускали, що викрадення замовили саме з Румунії.