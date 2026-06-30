Из музея в Вильнюсе похитили работу украинского фотографа

В Вильнюсе из Художественного музея во дворце Радзивиллов похитили работу известного украинского фотографа Бориса Михайлова, которую привезли на выставку "Украинские мечтатели: Харьковская фотошкола".

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел 28 июня. Злоумышленник похитил ценную работу известного фотографа Харьковской фотошколы Бориса Михайлова из серии "Сумерки".

Сотрудники заметили исчезновение фотографии вскоре после инцидента, однако подозреваемый к тому времени уже покинул здание музея.

Момент кражи зафиксирован на видео, об этом сообщили в полицию. Начато расследование.

"О мотивах преступления мы пока можем только догадываться; надеемся, что полиции удастся все выяснить и вернуть работу. Украдено ценное произведение, нанесен не только материальный ущерб – это эмоциональная потеря для большой творческой команды организаторов выставки и художников, которые готовили эту выставку для литовских посетителей", – сказала директор музея Юстина Аугустите.

Музей сожалеет о случившемся и сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

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