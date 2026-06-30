Вибух в Монако: влада припускає, що підозрюваний виїхав у Францію

Влада Монако припускає, що підозрюваний у причетності до вибуху в одному з житлових будинків, внаслідок якого постраждали український бізнесмен і його родина, виїхав до Франції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив державний міністр Монако Крістоф Мірман в ефірі BFMTV.

Мірман розповів, що пошуки головного підозрюваного тривають.

"Підозрюваний, ймовірно, втік до Франції", – зазначив він.

Голова уряду також наголосив на "важливій та всебічній" співпраці, яка триває з понеділка "між судовими та розвідувальними службами" Монако та Франції.

У понеділок близько 21:00 в результаті вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення.

Спочатку Генеральна прокуратура вважала, що це "ймовірно, був теракт", однак згодом правоохоронці виключили цю версію.

За даними французьких медіа, всі троє постраждалих є членами однієї української родини.

Один із батьків – український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який проживає в Монако з початку повномасштабної війни в Україні.

Він з грудня 2023 року перебуває під санкціями відповідно до рішення РНБО, підписаного президентом Володимиром Зеленським.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.