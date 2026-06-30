Взрыв в Монако: власти предполагают, что подозреваемый выехал во Францию

Власти Монако предполагают, что подозреваемый в причастности к взрыву в одном из жилых домов, в результате которого пострадали украинский бизнесмен и его семья, выехал во Францию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман в эфире BFMTV.

Мирман рассказал, что поиски главного подозреваемого продолжаются.

"Подозреваемый, вероятно, сбежал во Францию", – отметил он.

Глава правительства также отметил "важное и всестороннее" сотрудничество, которое продолжается с понедельника "между судебными и разведывательными службами" Монако и Франции.

В понедельник около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения.

Сначала Генеральная прокуратура считала, что это "вероятно, был теракт", однако впоследствии правоохранители исключили эту версию.

По данным французских медиа, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи.

Один из родителей – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, который проживает в Монако с начала полномасштабной войны в Украине.

Он с декабря 2023 года находится под санкциями в соответствии с решением СНБО, подписанным президентом Владимиром Зеленским.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в перечень 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.