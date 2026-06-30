Понад половина поляків позитивно оцінюють діяльність президента Навроцького

Понад 51% поляків позитивно оцінюють діяльність Кароля Навроцького як президента, цей показник зріс порівняно з попереднім опитуванням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування громадської думки від IBRiS на замовлення Polsat News.

Опитування засвідчило, що 51,7% респондентів позитивно оцінюють діяльність Кароля Навроцького як президента Польщі. З них 30,7% сказали про "однозначно хорошу" оцінку і 21% обрали варіант "радше добре".

Негативної думки про діяльність президента – майже 39%, з них 14,3% оцінюють її "радше погано" і 24,6% – "однозначно погано". Ще 9,3% не визначилися з оцінкою.

Оцінка діяльності Навроцького покращилася порівняно з показниками попереднього опитування від IBRiS близько місяця тому. Тоді діяльністю президента були задоволені 48,1%, незадоволені – майже стільки ж, 47,9%.

Інше нещодавнє опитування засвідчило, що рейтинг довіри до Навроцького у Польщі зріс до рекордного.

36,4% поляків вважають, що скандал з відібраним у президента України орденом Білого орла зміцнить Польщу на міжнародній арені.