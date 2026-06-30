Более половины поляков положительно оценивают деятельность президента Навроцкого

Более 51% поляков положительно оценивают деятельность Кароля Навроцкого как президента, этот показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения от IBRiS по заказу Polsat News.

Опрос показал, что 51,7% респондентов положительно оценивают деятельность Кароля Навроцкого как президента Польши. Из них 30,7% сказали об "однозначно хорошей" оценке и 21% выбрали вариант "скорее хорошо".

Негативное мнение о деятельности президента высказали почти 39%, из них 14,3% оценивают её "скорее плохо", а 24,6% – "однозначно плохо". Ещё 9,3% не определились с оценкой.

Оценка деятельности Навроцкого улучшилась по сравнению с показателями предыдущего опроса IBRiS, проведенного около месяца назад. Так, тогда деятельностью президента были довольны 48,1%, недовольны – почти столько же, 47,9%.

Другой недавний опрос показал, что рейтинг доверия к Навроцкому в Польше вырос до рекордного.

36,4% поляков считают, что скандал с отобранным у президента Украины орденом Белого орла укрепит Польшу на международной арене.