36,4% поляків вважають, що скандал з "Білим орлом" зміцнить Польщу на міжнародній арені

Понад третина опитаних вважає, що позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

Про це свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet, передає "Європейська правда".

Соціологи поставили полякам запитання: "На вашу думку, рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла зміцнить чи послабить позиції Польщі на міжнародній арені?".

Найбільша група опитаних (36,4%) вважає, що позбавлення Володимира Зеленського ордена зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.

31,6 % опитаних зазначили, що рішення Кароля Навроцького послабить позиції країни.

А 32 % поляків не мають певної думки з цього приводу.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.