Сейм Литви денонсував "мертву" угоду з Білоруссю щодо поїздок мешканців прикордоння

Сейм Литви у вівторок підтримав денонсацію угоди з Білоруссю про особливий режим транскордонних поїздок для мешканців прикордоння обох країн, яка за 16 років так і не запрацювала.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

На засіданні 30 червня литовський Сейм одностайно проголосував за денонсацію угоди 2010 року з Білоруссю щодо режиму поїздок для мешканців прикордоння.

Угода передбачала, що окремі групи білорусів та литовців, які проживають поруч з держкордоном, мали отримати право перетину кордону без візи та, за наявності спецдозволів, могли перебувати у межах 50 км на території сусідньої країни на період до 90 днів кожні пів року.

Дозволи для такого особливого режиму мандрівок могли отримувати особи, які мали для цього обґрунтовані родинні, торгово-економічні, культурні чи інші важливі причини – але без права на працевлаштування.

Сейм Литви ратифікував угоду у 2011 році, але вона так і не набула чинності, тому що Білорусь не поінформувала Вільнюс про завершення своїх внутрішніх процедур, що мали бути виконані для цього.

Денонсацію угоди ініціювало МЗС Литви навесні 2026 року. Минулого тижня проєкт відповідного рішення внесли до Сейму.

Литва вже розірвала низку угод із Росією та Білоруссю на тлі російсько-української війни. Зокрема, Сейм Литви проголосував за денонсацію договору про митне співробітництво з Білоруссю.

Також Литва денонсувала три міжнародні угоди з Росією та Білоруссю, що стосуються економічного співробітництва.