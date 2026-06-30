Сейм Литвы денонсировал "мертвое" соглашение с Беларусью о поездках жителей пограничья

Сейм Литвы во вторник поддержал денонсацию соглашения с Беларусью об особом режиме трансграничных поездок для жителей пограничья обеих стран, которое за 16 лет так и не заработало.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

На заседании 29 июня литовский Сейм единогласно проголосовал за денонсацию соглашения 2010 года с Беларусью об особом режиме поездок для жителей приграничных районов. Голосов "против" или "воздержался" не было.

Соглашение предусматривало, что отдельные группы белорусов и литовцев, проживающих рядом с госграницей, должны были получить право пересечения границы без визы и, при наличии спецразрешений, могли находиться в пределах 50 км на территории соседней страны на период до 90 дней каждые полгода.

Разрешения для такого особого режима путешествий могли бы получать лица, имеющие для этого обоснованные родственные, торгово-экономические, культурные или другие важные причины – но без права на трудоустройство.

Сейм Литвы ратифицировал соглашение в 2011 году, но оно так и не вступило в силу, потому что Беларусь не уведомила Вильнюс о завершении своих внутренних процедур, которые должны были быть выполнены для этого.

Денонсацию соглашения инициировало МИД Литвы весной 2026 года. На прошлой неделе проект соответствующего решения внесли в Сейм.

Литва уже разорвала ряд соглашений с Россией и Беларусью на фоне российско-украинской войны. В частности, Сейм Литвы проголосовал за денонсацию договора о таможенном сотрудничестве с Беларусью.

Также Литва денонсировала три международных соглашения с Россией и Беларусью, касающиеся экономического сотрудничества.