В МЗС прокоментували вибух у Монако, де постраждав підсанкційний український бізнесмен

Міністерство закордонних справ України тримає зв'язок з органами влади Монако стосовно вибуху у князівстві, внаслідок якого, за даними ЗМІ, постраждав підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв і його близькі.

Про це у коментарі журналістам повідомили у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".

В МЗС зазначили, що українське посольство у Франції – до сфери відповідальності якого входить і Монако – перебуває на зв'язку з місцевими органами влади стосовно резонансного вибуху та з'ясовує особи постраждалих.

"Прокуратура Монако розпочала розслідування, кваліфікація події уточнюється. За інформацією місцевих рятувальних служб, унаслідок вибуху постраждали троє осіб – члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюється ідентифікація постраждалих осіб, уточнюється інформація щодо наявності в них громадянства України", – розповіли у відомстві.

Зазначають, що у рамках процедур надання консульської допомоги на місці події перебувають українські дипломати.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 внаслідок вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення. За даними ЗМІ, йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Єрмолаєва і його близьких.

Після вибуху почалась масштабна операція з пошуку підозрюваного, який заклав вибухівку – чоловік потрапив на записи камер спостереження. Наразі вважають, що він встиг виїхати на територію Франції.

В останніх заявах з Монако повідомили, що версію теракту виключають. Натомість Генпрокуратура князівства розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.