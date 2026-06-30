Вибух у Монако: розпочато розслідування за фактом замаху на вбивство

Генеральна прокуратура Монако розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство та встановлення вибухового пристрою в громадському місці через вибух, внаслідок якого постраждала родина підсанкційного бізнесмена з України Вадима Єрмолаєва.

Про це на пресконференції у вівторок розповів генеральний прокурор Монако Стефан Тібо, його слова наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За даними прокуратури, невідомий чоловік залишив пакунок з вибухівкою незадовго до прибуття трьох мешканців першого поверху будівлі. Незабаром після цього пакунок вибухнув.

Розпочато попереднє розслідування за фактом замаху на вбивство та підкладення вибухового пристрою в громадському місці.

"Розслідування триває у співпраці з французькою владою", – додав генпрокурор.

Окремо правоохоронці наголосили, що "можливість терористичного акту виключена".

Водночас прокурор відмовився підтвердити особу ймовірного постраждалого, яким, за даними кількох джерел, був дуже заможний бізнесмен українського походження Вадим Єрмолаєв, який постійно проживає в Монако.

У понеділок близько 21:00 в результаті вибуху в Монако постраждали три особи, двоє з яких отримали дуже важкі поранення.

Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь паспорта Кіпру.

Єрмолаєв був одним із фігурантів розслідування "УП" "Батальйон Монако" про українських бізнесменів, політиків та олігархів, які під час повномасштабної війни оселилися на Лазуровому узбережжі.