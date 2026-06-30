В МИД прокомментировали взрыв в Монако, где пострадал подсанкционный украинский бизнесмен

Министерство иностранных дел Украины держит связь с органами власти Монако относительно взрыва в княжестве, в результате которого, по данным СМИ, пострадал подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

Об этом в комментарии журналистам сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

В МИД отметили, что украинское посольство во Франции – в сферу ответственности которого входит и Монако – находится на связи с местными органами власти относительно резонансного взрыва, и выясняет личности пострадавших.

"Прокуратура Монако начала расследование, квалификация события уточняется. По информации местных спасательных служб, в результате взрыва пострадали три человека – члены семьи украинского происхождения. Сейчас по официальным каналам осуществляется идентификация пострадавших лиц, уточняется информация о наличии у них гражданства Украины", – рассказали в ведомстве.

Отмечают, что в рамках процедур оказания консульской помощи на месте происшествия находятся украинские дипломаты.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подсанкционном украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких.

После взрыва началась масштабная операция по поиску подозреваемого, который заложил взрывчатку – мужчина попал на записи камер наблюдения. Сейчас считают, что он успел выехать на территорию Франции.

В последних заявлениях из Монако сообщили, что версию теракта исключают. Генпрокуратура княжества начала расследование по факту покушения на убийство и установки взрывного устройства в общественном месте.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в перечень 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.