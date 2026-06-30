У Литві підтримали поправки, спрямовані проти дезінформації у передвиборчих програмах

Сейм Литви підтримав поправки до Виборчого кодексу, які передбачають, що Центральна виборча комісія може перевіряти передвиборчі програми партій на наявність дезінформації та на цій підставі може відмовитися публікувати їх.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

За підсумками голосування 30 червня литовський Сейм підтримав поправки до Виборчого кодексу, які передбачають моніторинг Центральною виборчою комісією передвиборчих програм на наявність дезінформації чи тверджень, що суперечать інтересам нацбезпеки країни.

За ініціативу проголосували 93 депутати Сейму, проти – 6, двоє утрималися. Втім, деякі депутати критикували зміни як такі, що "запроваджують цензуру" і уможливлюють вибірковий підхід.

Поправки передбачають, що ЦВК зможе перевіряти передвиборчі програми на наявність дезінформації та неправдивих фактів і може відмовити у публікації на цій підставі. Також прописали, що передвиборча програма не може заперечувати фундаментальні конституційні цінності та не може суперечити інтересам Литви у сфері нацбезпеки.

Окрім того, закріпили вимогу про досконале володіння литовською мовою членами виборчих комісій.

Нові норми Виборчого кодексу почнуть застосовуватися до усіх майбутніх виборів, кампанія перед якими почнеться після 2 вересня цього року.

Оскільки Виборчий кодекс – один з найважливіших нормативно-правових документів в країні, для внесення змін до нього потрібна не проста більшість, а щонайменш 85 голосів депутатів Сейму.

Нагадаємо, командувач Збройних сил Литви заявив, що Росія своєю дезінформацією проти країн Балтії намагається підірвати довіру громадян до держави та її інститутів.

Спецслужба Литви констатувала, що риторика Росії стала набагато гострішою і радикальнішою.