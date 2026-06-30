В Литве поддержали поправки, направленные против дезинформации в предвыборных программах

Сейм Литвы поддержал поправки в Избирательный кодекс, которые предусматривают, что Центральная избирательная комиссия может проверять предвыборные программы партий на наличие дезинформации и на этом основании может отказаться публиковать их.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

По итогам голосования 30 июня литовский Сейм поддержал поправки в Избирательный кодекс, которые предусматривают мониторинг Центральной избирательной комиссией предвыборных программ на наличие дезинформации или утверждений, противоречащих интересам нацбезопасности страны.

За инициативу проголосовали 93 депутата Сейма, против – 6, двое воздержались. Впрочем, некоторые депутаты критиковали изменения как "вводящие цензуру" и делающие возможным выборочный подход.

Поправки предусматривают, что ЦИК сможет проверять предвыборные программы на наличие дезинформации и ложных фактов и может отказать в публикации на этом основании. Также прописали, что предвыборная программа не может отрицать фундаментальные конституционные ценности и противоречить интересам Литвы в сфере нацбезопасности.

Кроме того, закрепили требование о совершенном владении литовским языком членами избирательных комиссий.

Новые нормы Избирательного кодекса начнут применяться ко всем будущим выборам, кампания перед которыми начнется после 2 сентября этого года.

Поскольку Избирательный кодекс – один из важнейших нормативно-правовых документов в стране, для внесения изменений в него требуется не простое большинство, а минимум 85 голосов всех депутатов Сейма.

Напомним, командующий Вооруженных сил Литвы заявил, что Россия своей дезинформацией против стран Балтии пытается подорвать доверие граждан к государству и его институтам.

Спецслужба Литвы констатировала, что риторика России стала намного острее и радикальнее.