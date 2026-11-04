У Британії вибачились перед українськими біженцями, яких змушували вивчати російську в школі

У Міністерстві освіти Великої Британії принесли вибачення українським дітям-біженцям, яким в англійських школах наказували вивчати російську мову, та розпочали фінансування нової кваліфікації GCSE (сертифікат про середню освіту) з української мови.

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

Міністерка освіти Великої Британії Джорджія Гулд вибачилася перед дітьми з України, які були змушені шукати притулку в її країні. І заявила, що у Британії розробляють нову програму для вивчення української мови.

"Так багато учнів були змушені вивчати російську мову. Мені дуже шкода, що їх поставили в таке становище. Дуже важливо, щоб вони мали доступ до іспиту GCSE з української мови", – сказала Гулд.

Нова кваліфікація, яка буде готова в Англії у 2028 році, розробляється екзаменаційною комісією та фінансується за допомогою гранту у розмірі 340 тисяч фунтів стерлінгів (понад 407 тисяч євро) від Міністерства освіти.

Зокрема, це стало можливим після багаторічного лобіювання з боку українського уряду та українських громадських організацій на користь понад 30 тисяч українських дітей, які втекли до Великої Британії.

Міністр освіти України Андрій Бутенко висловив вдячність уряду Великої Британії за розробку нової програми.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що мігранти з України та Судану наразі можуть зберегти свій статус тимчасового захисту (TPS) в країні.

А президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна готова прийняти новий потік біженців з України взимку.