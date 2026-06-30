В Німеччині заарештували румуна за підозрою в екстремістській змові

Німецькі правоохоронці заарештували громадянина Румунії, якого підозрюють у плануванні повалення уряду своєї країни.

Про це йдеться у повідомленні німецької прокуратури, передає "Європейська правда".

Підозрюваний, якого ідентифікували як Нічіта П., нібито прагнув встановлення режиму нацистського зразка в Бухаресті.

Прокуратура повідомила, що підозрюваного затримали в південно-західній землі Баден-Вюртемберг і звинувачують у спробі створити іноземну терористичну організацію.

За даними німецької прокуратури, Нічіта прагнув створити ультраправу екстремістську групу, метою якої було розгорнути "війну терору" в Румунії.

Слідчі зазначили, що він використовував месенджери для вербування прихильників, зосереджуючись, зокрема, на молоді. Він нібито закликав до вбивств, підпалів будівель, пов’язаних із мігрантами та представниками ЛГБТК+, а також до поширення екстремістської пропаганди.

Його також звинувачують у поширенні інструкцій щодо виготовлення отрут, вибухових речовин та автомобільних бомб, а також у підбурюванні неповнолітніх до шкідливої поведінки.

Прокурори зазначили, що на момент скоєння передбачуваних злочинів підозрюваний частково ще був неповнолітнім.

Раніше у червні регіональний суд німецького Бремена засудив 35-річного чоловіка до восьми з половиною років ув’язнення за планування терористичного нападу.

У квітні у Німеччині затримали громадянина Казахстану, який, як вважається, шпигував на користь Росії з Берліна.