У Німеччині затримали громадянина Казахстану, який шпигував для РФ

Федеральна прокуратура Німеччини затримала громадянина Казахстану, який, як вважається, шпигував на користь Росії з Берліна.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

47-річного чоловіка з Казахстану звинувачують в тому, що він діяв як шпигун російської розвідслужби на території Німеччини з Берліна. Також стверджується, що він був готовий здійснювати диверсії.

Згідно з висновками слідчих, він переважно робив фотографії на свій смартфон і передавав їх своїй контактній особі в російській розвідслужбі.

Повідомляється, що на фотографіях зафіксовані найрізноманітніші будівлі, транспортні засоби та технічні об'єкти, які, на думку чоловіка, могли становити військовий або стратегічний інтерес. Серед іншого, він нібито сфотографував військовий конвой на автомагістралі, службові автомобілі політиків і співробітників спецслужб, а також урядові будівлі – переважно в Берліні.

Також підозрюваний, судячи з усього, цікавився також компаніями, пов'язаними з оборонною промисловістю.

Як зазначено, слідчі були здивовані, з одного боку, величезним обсягом матеріалу та широким охопленням діяльності підозрюваного. З іншого боку, судячи з поточного аналізу його мобільного телефону, він, мабуть, фотографував лише те, що знаходиться у відкритому доступі або вже відомо.

Однак з юридичної точки зору це не виключає кримінальної відповідальності за "шпигунство".

Оскільки, за наявними даними, принаймні в одному випадку фігурують військові транспортні засоби іншої держави-члена НАТО, застосовується також кримінальна відповідальність відповідно до Угоди про статус сил НАТО.

