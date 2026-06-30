В Германии арестовали румына по подозрению в экстремистском заговоре

Немецкие правоохранительные органы арестовали гражданина Румынии, которого подозревают в планировании свержения правительства своей страны.

Об этом говорится в сообщении немецкой прокуратуры, передает "Европейская правда".

Подозреваемый, которого идентифицировали как Ничита П., якобы стремился к установлению режима нацистского образца в Бухаресте.

Прокуратура сообщила, что подозреваемого задержали в юго-западной земле Баден-Вюртемберг и обвиняют в попытке создать иностранную террористическую организацию.

По данным немецкой прокуратуры, Ничита стремился создать ультраправую экстремистскую группу, целью которой было развязать "войну террора" в Румынии.

Следователи отметили, что он использовал мессенджеры для вербовки сторонников, уделяя особое внимание молодежи. Он якобы призывал к убийствам, поджогам зданий, связанных с мигрантами и представителями ЛГБТК+, а также к распространению экстремистской пропаганды.

Его также обвиняют в распространении инструкций по изготовлению ядов, взрывчатых веществ и автомобильных бомб, а также в подстрекательстве несовершеннолетних к противоправному поведению.

Прокуроры отметили, что на момент совершения предполагаемых преступлений подозреваемый частично еще был несовершеннолетним.

Ранее в июне региональный суд немецкого Бремена приговорил 35-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы за планирование террористического нападения.

В апреле в Германии задержали гражданина Казахстана, который, как считается, шпионил в пользу России из Берлина.