Між Нідерландами та Британією скасували міжнародні потяги через пожежу на залізниці

Міжнародне залізничне сполучення між Нідерландами та Великою Британією тимчасово припинене через пожежу в кабельному каналі на залізничній лінії між Роттердамом і Звейндрехтом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Через інцидент потяги між Амстердамом і Лондоном не курсуватимуть щонайменше до 3 липня, повідомив оператор швидкісних поїздів Eurostar.

За даними компанії, нідерландські служби наразі проводять ремонтні роботи, однак очікується, що рух не буде повністю відновлений раніше 3 липня.

Потяги з Британії наразі курсують лише до Брюсселя і не можуть продовжити маршрут до Нідерландів. Пасажири можуть отримати повне відшкодування вартості квитків.

Водночас поїзди між Нідерландами, Брюсселем і Парижем перенаправили через Утрехт, що спричинило затримки. У Eurostar зазначили, що вони не перевищують однієї години.

У компанії також заявили, що усвідомлюють труднощі, з якими зіткнулися пасажири через перебої в русі, та запевнили, що команди продовжують працювати над мінімізацією наслідків.

Нагадаємо, днями у польській гміні Бялосліве у Великопольському воєводстві сталося зіткнення двох пасажирських поїздів.

У Британії 19 червня зіткнулися два пасажирських поїзди, внаслідок чого машиніст одного з них загинув, десятки пасажирів отримали травми різної тяжкості.