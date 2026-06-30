Между Нидерландами и Великобританией отменены международные поезда из-за пожара на железной дороге

Международное железнодорожное сообщение между Нидерландами и Великобританией временно приостановлено из-за пожара в кабельном канале на железнодорожной линии между Роттердамом и Звейндрехтом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Из-за инцидента поезда между Амстердамом и Лондоном не будут курсировать как минимум до 3 июля, сообщил оператор скоростных поездов Eurostar.

По данным компании, нидерландские службы в настоящее время проводят ремонтные работы, однако ожидается, что движение не будет полностью восстановлено раньше 3 июля.

Поезда из Великобритании пока курсируют только до Брюсселя и не могут продолжить маршрут до Нидерландов. Пассажиры могут получить полное возмещение стоимости билетов.

В то же время поезда между Нидерландами, Брюсселем и Парижем перенаправили через Утрехт, что вызвало задержки. В Eurostar отметили, что задержки не превышают одного часа.

В компании также заявили, что осознают трудности, с которыми столкнулись пассажиры из-за перебоев в движении, и заверили, что команды продолжают работать над минимизацией последствий.

Напомним, на днях в польской гмине Бялословие в Великопольском воеводстве произошло столкновение двух пассажирских поездов.

В Великобритании 19 июня столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего машинист одного из них погиб, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.