Уряд Швеції планує запровадити суворіші покарання для злісних правопорушників

Уряд Швеції має намір посилити кримінальне покарання напередодні вересневих виборів, розробивши законопроєкт, який змусить суди частіше застосовувати верхню межу шкали покарань та призначати триваліші терміни ув'язнення для серійних злочинців.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протягом останніх двадцяти років Швеція бореться із хвилею бандитизму, і хоча за останні чотири роки кількість стрілянин суттєво зменшилася, злочинність усе ще залишається одним із найважливіших питань для виборців.

Ця скандинавська країна має давню традицію не підсумовувати всі окремі правопорушення особи, засудженої за кілька злочинів, а натомість визначати вирок на основі найтяжчих із них.

"Це означає, що четверте або п'яте правопорушення і так далі, на практиці, залишалися безкарними", – заявив міністр юстиції Гуннар Стрьоммер на пресконференції.

Він додав, що, згідно з новою пропозицією, до уваги будуть братися всі вчинені злочини.

"Ми очікуємо, що ці зміни призведуть до значно довших термінів ув'язнення для серійних правопорушників", – сказав Стрьоммер.

Уряд також зазначив, що при винесенні вироків суди більше не враховуватимуть в колишньому обсязі пом'якшувальні обставини, такі як втрата роботи.

Раніше уряд Швеції відкликав суперечливу пропозицію щодо зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років через брак підтримки в парламенті.

Пропозицію оприлюднили восени минулого року. Законопроєкт про зниження віку кримінальної відповідальності з 15 до 13 років мав на меті посилити боротьбу з насильством з боку злочинних угруповань.