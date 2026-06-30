Правительство Швеции планирует ввести более строгие наказания для злостных правонарушителей

Правительство Швеции намерено ужесточить уголовные наказания в преддверии сентябрьских выборов, разработав законопроект, который заставит суды чаще применять верхнюю границу шкалы наказаний и назначать более длительные сроки лишения свободы для серийных преступников.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В течение последних двадцати лет Швеция борется с волной бандитизма, и хотя за последние четыре года количество перестрелок существенно уменьшилось, преступность по-прежнему остается одним из важнейших вопросов для избирателей.

В этой скандинавской стране существует давняя традиция не суммировать все отдельные правонарушения лица, осужденного за несколько преступлений, а вместо этого выносить приговор на основании самых тяжких из них.

"Это означает, что четвёртое или пятое правонарушение и так далее на практике оставались безнаказанными", – заявил министр юстиции Гуннар Стрёммер на пресс-конференции.

Он добавил, что, согласно новому предложению, будут учитываться все совершенные преступления.

"Мы ожидаем, что эти изменения приведут к значительно более длительным срокам лишения свободы для серийных правонарушителей", – сказал Стрёммер.

Правительство также отметило, что при вынесении приговоров суды больше не будут учитывать в прежнем объеме смягчающие обстоятельства, такие как потеря работы.

Ранее правительство Швеции отозвало спорное предложение о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за недостаточной поддержки в парламенте.

Предложение было обнародовано осенью прошлого года. Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет был направлен на усиление борьбы с насилием со стороны преступных группировок.