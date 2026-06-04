СМИ: президент Румынии в четверг объявит имя нового премьера

Президент Румынии Никушор Дан в четверг, вероятно, объявит новым премьер-министром своего советника и евродепутата Эуджена Томака.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Digi24 от источников.

По данным СМИ, после двух недель откладывания этого решения, румынский президент готов сделать объявление о назначении премьер-министра в этот четверг.

Никушор Дан вскоре отправится с официальным визитом в Черногорию, но перед этим он объявит о вручении мандата на формирование правительства Томаку.

Согласно информации, Томак прошлой ночью разговаривал с лидерами прозападных партий Румынии, чтобы обсудить возможное большинство.

В то же время существуют сомнения относительно того, удастся ли парламенту утвердить такое правительство, поскольку ни Национальная либеральная партия, ни Союз спасения Румынии не соглашаются голосовать за кабинет, где могут быть люди, которых поддерживает Социал-демократическая партия.

Сам кандидат в премьеры не принадлежит ни к одной из парламентских партий. Томак – уроженец Украины, депутат Европарламента от проевропейской группы Renew Europe и советник президента Румынии. Считается, что назначение "независимого" премьер-министра может сбавить политическую напряженность, которая возникла в последние месяцы.

Однако опросы общественного мнения показали, что большинство румын негативно относятся к идее с "независимым" главой правительства. Более 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана. С тех пор продолжаются консультации по формированию нового правительства.

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

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