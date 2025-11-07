Прем'єр Грузії жаліється на ігнорування з боку США

Грузинський прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив про занепокоєння через "своєрідне мовчання щодо Грузії" з боку США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву грузинського прем’єра наводить "Грузия Online".

Водночас Кобахідзе додав, що грузинська сторона "оптимістично налаштована" щодо майбутнього своїх відносин із Вашингтоном і надалі "терпляче чекатиме" на їхню відповідь.

"Певною мірою ми стурбовані тим, що санкції досі не зняті і що з боку США спостерігається своєрідне мовчання щодо Грузії. Однак ми залишаємося налаштовані оптимістично – наша пропозиція знаходиться на столі, і ця пропозиція полягає у відновленні стратегічного партнерства. Ми і надалі будемо терпляче чекати їхньої відповіді", – сказав він.

За словами очільника уряду, Грузія має дуже чітку позицію щодо співпраці зі Сполученими Штатами: "Відновити наше стратегічне партнерство зі США із чистого аркуша, на основі дуже чіткого і конкретного плану".

Нагадаємо, на початку вересня призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі написав листа Трампу, в якому поскаржився на брак уваги до його країни з боку американської адміністрації.

У листі Кавелашвілі запевняв, що "готовий зробити все можливе", щоб відновити стратегічне партнерство між Грузією та США.

Нинішня влада Грузії в особі "Грузинської мрії" тривалий час розраховувала на налагодження відносин зі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Але раніше у Тбілісі визнавали, що жодних офіційних контактів з адміністрацією Трампа в них не було.