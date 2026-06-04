Премьер Грузии обвиняет администрацию Байдена в ухудшении отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе убежден, что в грузинско-американских отношениях все испортила предыдущая администрация США президента Джо Байдена.

Заявление главы грузинского правительства приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Так Кобахидзе прокомментировал заявление госсекретаря Марко Рубио, который ранее выразил надежду, что США увидят изменение нынешней траектории развития событий в Грузии.

"Если в грузинско-американских отношениях что-то испортилось в последние годы, то это на 100% произошло при предыдущей администрации. Мы готовы обсудить все детали, связанные с восстановлением стратегического партнерства", – сказал грузинский премьер.

Он также добавил, что грузинская сторона заинтересована в стратегическом партнерстве с США.

"Поэтому мы с оптимизмом воспринимаем все сигналы, в частности те, которые услышали во время визита американской делегации в Грузию. Все это подкрепляет наш оптимизм относительно того, что стратегическое партнерство между Грузией и США удастся восстановить. Остальное зависит от дальнейших переговоров", – добавил Кобахидзе.

По его словам, предыдущая американская администрация требовала от Грузии "принять крайне жесткие меры, а потом пошли давление, шантаж и множество других действий против грузинского народа и грузинского государства".

"То, что было разрушено несправедливостью, можно исправить только справедливым подходом", – убежден он.

Напомним, в начале сентября прошлого года назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили написал письмо Дональду Трампу, в котором пожаловался на недостаток внимания к его стране со стороны американской администрации.

В письме Кавелашвили уверял, что "готов сделать все возможное", чтобы восстановить стратегическое партнерство между Грузией и США.

В ноябре Кобахидзе заявил об обеспокоенности из-за"своеобразного молчания в отношении Грузии" со стороны США.