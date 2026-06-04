Разведка Латвии: Россия планирует усилить юридическую войну против стран Запада

По данным латвийского Бюро по защите конституции (SAB), Россия планирует активизировать юридическую войну – злоупотребление правовыми системами, законами и судебными разбирательствами – с целью ослабления западных стран и оказания влияния на них.

Доклад латвийского разведывательного ведомства приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

В SAB отметили, что Россия также может использовать правовые аргументы как повод и обоснование для усиления агрессивных действий или возможной конфронтации с НАТО.

В докладе опубликованы разведданные о планах Москвы в сфере так называемой юридической войны, а также о задачах, которые российские ведомства поставили перед собой за последний год для оказания давления на политических лидеров и должностных лиц западных стран.

Один из практических способов давления на западные страны – иски против них в международные суды, отмечает SAB.

В частности, указано, что Россия планирует подать иск против стран Балтии в Международный суд ООН, формально обосновывая это дискриминацией русскоязычной части общества.

Согласно информации SAB, жалоба уже подготовлена, и сейчас РФ готовится передать ее в суд.

Хотя утверждение о якобы нарушении прав русскоязычного населения давно является частью российской пропаганды и риторики официальных лиц, подача такой жалобы означала бы существенное изменение в отношении к странам Балтии – а именно, пропаганда становится основой для практических действий, отметили в SAB.

Максимальная цель России – добиться того, чтобы международное сообщество оказывало на страны Балтии достаточно сильное давление, заставив их изменить свою позицию и политику в отношении РФ.

Напомним, в ответ на заявление РФ о намерении жаловаться на страны Балтии в Международный суд ООН в МИД Эстонии отметили, что эти заявления имеют целью отвлечь внимание от действий самой России, в частности от ее атак на гражданские объекты в Украине.

А в латвийском МИД подчеркнули, что это пример "отчаянной реакции" властей РФ на решимость Риги, Таллинна и Вильнюса "оставаться верными своим ценностям".