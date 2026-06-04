Еврокомиссия пожаловалась на Ирландию в Суд ЕС из-за несоблюдения правил по добыче торфа

Еврокомиссия пожаловалась на Ирландию в Суд ЕС в связи с неполным соблюдением европейских правил защиты окружающей среды в процессе добычи торфа.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

4 июня Еврокомиссия пожаловалась на Ирландию в Суд ЕС в связи с несоблюдением директивы по оценке воздействия на окружающую среду, обязывающей страны Евросоюза осуществлять соответствующую оценку для проектов, которые могут иметь существенное негативное влияние на окружающую среду.

Речь идет, в частности, о разработке торфяников в Ирландии.

Как отмечают, Ирландия изменила свое законодательство во исполнение решения Суда ЕС 1999 года относительно неправильного переноса требований директивы в этом вопросе, однако на практике до сих пор далеко не все "торфяные" проекты проходят необходимую оценку.

В 2019 году Еврокомиссия инициировала процедуру в связи с возможным несоблюдением законодательства ЕС, которая завершилась соответствующим заключением о нарушении.

С 2020 года в Ирландии предприняли существенные шаги для исправления ситуации, в результате чего некоторый бизнес в торфяной отрасли даже остановил деятельность. Однако Еврокомиссия считает, что в стране до сих пор происходит немало торфяной добычи без надлежащей оценки воздействия на окружающую среду, особенно когда речь идет о зонах добычи площадью до 50 гектаров.

"Несмотря на имеющиеся доказательства того, что происходит такая нелегальная деятельность, на местном уровне не принимают никаких мер. Еврокомиссия считает усилия со стороны ирландских органов власти недостаточными, поэтому подает иск против Ирландии в Суд ЕС", – отмечают в сообщении.

Напомним, Венгрия планирует пересмотреть закон Орбана о ЛГБТ+ после решения Суда ЕС.

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