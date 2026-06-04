Германия не собирается отменять проверки на внутренних границах ЕС

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в четверг отклонил просьбу Европейской комиссии об отмене внутренних пограничных проверок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Еврокомиссия заявила, что эти проверки больше не будут нужны из-за радикальных изменений в миграционной политике блока. ЕС согласовал меры по усилению контроля за тем, кто пересекает границу блока, в частности путем ужесточения процедур проверки и предоставления большей поддержки странам, которые принимают больше всего мигрантов. Эти положения будут введены в действие на следующей неделе.

Сейчас 10 стран ЕС проводят проверки на внутренних границах, и семь из них упоминают миграцию в своих обоснованиях для Еврокомиссии. Эти проверки должны быть временными, но некоторые страны применяют их уже годами.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия призвала Австрию, Данию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию (которая не является членом ЕС), Словению и Швецию постепенно отменить свои пограничные проверки. Десятой страной является Польша, которую Еврокомиссия не просила отменить пограничные проверки.

"Количество [нелегальных мигрантов]... уменьшается. Мы на правильном пути. Реформы проведены. Внешние границы защищены лучше. Принято решение по регулированию возвращения. ... Пришло время постепенно отменять эти пограничные проверки", – заявил в четверг комиссар Магнус Бруннер накануне встречи с министрами внутренних дел в Люксембурге.

Безвизовая Шенгенская зона "должна работать, это одно из самых больших достижений Европейского Союза", утверждал он.

Однако Добриндт отметил, что пограничные проверки в Германии работают и остаются необходимыми.

Немецкий министр отметил, что защита внешних границ блока "нужно существенно улучшить". Он добавил, что страны, куда мигранты прибывают первыми, должны принимать обратно людей, поехавших в другие страны ЕС, а взамен новый механизм оказания поддержки странам, которые принимают больше всего мигрантов, должен быть быстро запущен.

"Все это должно работать вместе. Все эти факторы влияют друг на друга", – сказал Добриндт.

"Мы видели в последние месяцы, насколько эффективными на самом деле являются наши меры в сдерживании нелегальной миграции", – сказал он.

В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.

Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также ставили под сомнение законность проверок на границе с Австрией.

В сентябре 2024 года Германия возобновила пограничный контроль на всех сухопутных переходах, расширив предыдущие частичные меры контроля.