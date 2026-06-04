Финляндия оставила границу с РФ закрытой

Правительство Финляндии продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией.

Об этом сообщает HS, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел Финляндии сообщили, что правительство 4 июня продлило действие решения о закрытии сухопутной границы с Россией, которое действует с конца 2023 года.

В финском правительстве отметили, что эти меры обеспечили желаемый результат – по состоянию на сейчас "давление мигрантами" удалось остановить.

Решение продолжат время от времени пересматривать в сотрудничестве с профильными ведомствами.

Напомним, Финляндия закрыла все КПП на восточной границе в конце 2023 года после попытки России устроить миграционный кризис на ее восточных границах. После кратковременного открытия некоторых КПП зимой 2024 года проблема возобновилась, после чего их закрыли окончательно.

Кроме того, пограничникам предоставили право не принимать заявки на получение убежища от искателей убежища, которые приходят на закрытую границу.