СМИ: одна из до сих пор правящих партий Румынии планирует не голосовать за новое правительство

Национально-либеральная партия Румынии (PNL) якобы планирует не поддержать новое правительство в формате, который скорее всего предложит президент – в попытке спровоцировать новые консультации и добиться назначения кандидатом в премьеры своего представителя.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В рядах "либералов" склоняются к тому, чтобы не голосовать за правительство во главе с Эудженом Томаком, который вероятнее всего предложит президент Никушор Дан.

В партии рассчитывают на то, чтобы новый кабинет не получил достаточно голосов, начались повторные консультации о формировании правительства и они предложили кандидатом в премьеры представителя PNL. На консультациях они планируют аргументировать, что именно из-за социал-демократов – их предыдущих коалиционных партнеров – упало предыдущее правительство Илие Боложана, и PSD имела шансы предложить кандидатуру премьера, но не сделала этого.

PNL надеется заручиться поддержкой "Союза спасения Румынии", а также рассчитывает на "страх досрочных выборов".

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" также заявил, что они не поддержат новое правительство.

Никушор Дан назовет имя нового премьер-министра вечером в четверг.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана. С тех пор продолжаются консультации по формированию нового правительства.

Опросы общественного мнения показали, что большинство румын негативно относятся к идее с "независимым" главой правительства. Более 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.

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